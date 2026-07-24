Dopo tredici anni di tentativi, la Scuola Elementare del Teatro, conosciuta anche come Conservatorio popolare per le arti della scena, è tornata a Napoli presso l’Istituto Colosimo. Il percorso ha coinvolto vari spostamenti, promesse non mantenute e momenti di difficoltà, ma alla fine la scuola ha ottenuto una sede stabile. La struttura rappresenta il risultato di anni di impegno e speranze, portando a termine un percorso lungo e complesso.

Ci sono voluti tredici anni, fatti di sogni e di speranze, peregrinaggi, ospitalità provvisorie e promesse non mantenute, fatiche ma anche successi, e alla fine la Scuola Elementare del Teatro di Davide Iodice, ovvero il Conservatorio popolare per le arti della scena, ha trovato la sua casa definitiva. Si tratta del barocco e prezioso Teatro dell’Istituto Colosimo di via Santa Teresa degli Scalzi, una struttura regionale che dall’inizio del ‘900 era stata destinata all’accoglienza e formazione dei non vedenti e ipovedenti. E l’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia, con la spinta del presidente Roberto Fico e in collaborazione... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Davide Iodice torna a Napoli, all’Istituto Colosimo una casa per la Scuola Elementare del Teatro

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