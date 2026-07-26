David Neres non è ancora pienamente recuperato e sta svolgendo un lavoro differenziato. Il Napoli desidera averlo in condizione per la partita contro il Genoa. Durante la presentazione di ieri sera a Dimaro, il brasiliano è stato tra i più applauditi, anche se ha partecipato poco alle attività sul campo. Restano ancora da valutare i tempi di ritorno in campo, ma al momento non ci sono indicazioni su una sua disponibilità immediata.

Tra i più applauditi nella presentazione di ieri sera a Dimaro bisogna annoverare sicuramente David Neres. Il brasiliano si è visto pochissimo in Trentino, visto che ha sempre svolto lavoro differenziato, ma comunque resta sempre uno dei più amati tra i tifosi azzurri. David Neres, ecco la tabella di marcia per il suo recupero. L’obiettivo del Napoli, come scritto dal Corriere del Mezzogiorno, è quello di riavere David Neres al massimo della condizione fisica per i primi impegni ufficiali di questa stagione e, dunque, per la prima giornata di campionato del prossimo 22 agosto al Marassi contro il Genoa Di Daniele De Rossi. Il brasiliano, praticamente, anche a Castel di Sangro (almeno nella prima parte del ritiro abruzzese) svolgerà lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - David Neres, non c’è fretta per il suo recupero: il Napoli lo vuole al top per la sfida al Genoa

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