Ekhator ora freme | l’ex Genoa punta alla conferma in rosa e lancia la sfida a David Lo scenario

Ekhator, ex giocatore del Genoa, mira a rimanere in rosa e si propone come terza punta per la Juventus. Durante le manovre estive, la squadra ha inserito nuovi elementi che cercano spazio nelle prossime competizioni. L’allenatore ha già mostrato fiducia nel giocatore, che punta a confermarsi nel ruolo. La squadra sta lavorando per definire i ruoli dei vari attaccanti e integrare i nuovi arrivati nel reparto offensivo.

di Luca Fioretti Ekhator ha già convinto Spalletti e punta a recitare un ruolo importante nella Juventus come terza punta nello scacchiere. Le grandi manovre estive della Juventus mettono in luce volti nuovi pronti a ritagliarsi uno spazio importante per le prossime competizioni. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, i riflettori sono puntati su Jeff Ekhator, arrivato a titolo definitivo nelle scorse settimane dopo l’avventura calcistica trascorsa nel Genoa. La giovane punta è stata prontamente testata durante le prime sessioni di allenamento da Luciano Spalletti, il quale ha manifestato fin da subito un sincero apprezzamento per le doti atletiche del ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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