Hojlund al top | Allegri lo vuole al centro del nuovo Napoli

Rasmus Hojlund si allena con intensità, con le gambe potenti e il fisico ben scolpito. È in evidenza tra i giocatori più in forma, pronto a dimostrare il proprio valore. Secondo quanto si apprende, il tecnico del nuovo Napoli ha espresso interesse nel puntare su di lui come elemento centrale della squadra nella prossima stagione.

Il fisico è scolpito, le gambe già potenti. Che vanno forte, pedalano, accelerano. Rasmus Hojlund è più carico che mai, perché in fondo sa anche lui che questa dovrà essere la stagione della definitiva consacrazione. Napoli lo ha adottato e lui si è lasciato coccolare. E in campo ha ringraziato a suo modo il club per la fiducia. Con Conte ha dimostrato di essere pronto al ruolo di leader: primo violino, per prendersi la scena. Dimaro, per la prima volta da quando gioca in Italia, comincia il ritiro dal primo giorno al servizio del nuovo allenatore. Gasperini a Bergamo iniziò a lavorarci a fine agosto, Conte addirittura a settembre, dopo la pausa delle nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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