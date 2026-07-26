Darderi niente finale a Estoril | Blockx lo rimonta così gli highlights
Luciano Darderi viene eliminato agli ottavi di finale a Estoril dopo aver perso contro Alexander Blockx con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-7 in due ore e 45 minuti. Dopo aver vinto il primo set, l’italo-argentino ha perso i due tie-break contro l’avversario, che ha rimontato nel match. La partita si è conclusa con la sconfitta di Darderi, che non raggiunge la finale per il secondo torneo consecutivo.
Sfuma la seconda finale consecutiva per Luciano Darderi dopo quella persa a Bastad. L'italo-argentino esce sconfitto all’Atp di Estoril (7-5 6-7 6-7) in due ore e 45 minuti contro Alexander Blockx. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Tennis, delusione Darderi: out in semifinale dell’Estoril, rimonta Blockx 7-5, 6-7, 6-7Luciano Darderi è stato eliminato in semifinale all’ATP 250 dell’Estoril dopo aver perso contro il belga Alexander Blockx.
LIVE Darderi-Blockx 7-5, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaNel match di Estoril, Darderi ha vinto il primo set contro Blockx con il punteggio di 7-5, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale.
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ESTORIL: NIENTE FINALE PER LUCIANO Dopo quasi tre ore di lotta pazzesca e un tennis di altissimo livello, Luciano Darderi si arrende solo al tie-break del terzo set contro un tenace Alexander Blockx, che ribalta il match chiudendo sul 5-7, 7-6, 7-6. U facebook
Blockx è incredulo e definisce la vittoria su #Darderi il match più folle della sua vita. Luciano ha perso una sfida folle contro il belga. Non so nemmeno quante volte avrebbe potuto chiuderla e invece niente. Poi quel tie-break finale perso da 4-0 con errori e ra x.com
ATP 250 Estoril SF: [4] Blockx batte [2] Darderi 5-7, 7-6(1), 7-6(5) reddit
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