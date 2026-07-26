Darderi niente finale a Estoril | Blockx lo rimonta così gli highlights

Notizia in breve

Luciano Darderi viene eliminato agli ottavi di finale a Estoril dopo aver perso contro Alexander Blockx con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-7 in due ore e 45 minuti. Dopo aver vinto il primo set, l’italo-argentino ha perso i due tie-break contro l’avversario, che ha rimontato nel match. La partita si è conclusa con la sconfitta di Darderi, che non raggiunge la finale per il secondo torneo consecutivo.