Darderi niente finale a Estoril | Blockx lo rimonta così gli highlights

Da video.gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi viene eliminato agli ottavi di finale a Estoril dopo aver perso contro Alexander Blockx con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-7 in due ore e 45 minuti. Dopo aver vinto il primo set, l’italo-argentino ha perso i due tie-break contro l’avversario, che ha rimontato nel match. La partita si è conclusa con la sconfitta di Darderi, che non raggiunge la finale per il secondo torneo consecutivo.

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Sfuma la seconda finale consecutiva per Luciano Darderi dopo quella persa a Bastad. L'italo-argentino esce sconfitto all’Atp di Estoril (7-5 6-7 6-7) in due ore e 45 minuti contro Alexander Blockx. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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