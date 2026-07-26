Al Comic-Con è stata presentata “Year of the Devil”, la prima graphic novel originale di Danny Trejo. Il fumetto combina elementi di horror, azione e mitologia ed è stato annunciato come debutto nel mondo dei fumetti dell’attore. La pubblicazione globale è prevista entro la fine dell’anno.

Danny Trejo entra per la prima volta nel mondo dei fumetti con Year of the Devil, una graphic novel originale tra horror, azione e mitologia. Il progetto è stato presentato al San Diego Comic-Con e sarà lanciato ufficialmente a livello mondiale entro la fine dell'anno. Dopo una carriera costruita interpretando alcuni dei personaggi più iconici del cinema d'azione, Danny Trejo è pronto a cimentarsi con un nuovo linguaggio creativo. L'attore ha infatti annunciato al San Diego Comic-Con 2026 la sua prima graphic novel originale, Year of the Devil, un racconto soprannaturale che mescola horror, azione e mitologia. A differenza di molti progetti legati alle celebrità, non si tratta dell'adattamento di uno dei suoi celebri personaggi cinematografici, ma di un universo completamente inedito, creato appositamente per il fumetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Danny Trejo a fumetti: al Comic-Con debutta Year of the Devil, la sua prima graphic novel originale

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