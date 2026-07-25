Al Comic-Con di San Diego è stato presentato il primo trailer di Balle Spaziali 2. Nel video, vengono fatte battute satiriche su Star Wars, Marvel e Avatar. Tra le scene più applaudite, il ritorno di Casco Nero che pronuncia una frase molto attesa dal pubblico. La clip ha suscitato reazioni positive tra gli spettatori, che hanno ritenuto divertenti le frecciate ai franchise noti.

Il primo trailer di Balle Spaziali 2 debutta al San Diego Comic-Con con frecciate a Star Wars, Marvel e Avatar. Tra i momenti più applauditi c'è il ritorno di Casco Nero con la frase che tutti si aspettavano. Dopo quasi quarant'anni, Balle Spaziali è pronto a tornare al cinema. Al San Diego Comic-Con 2026, i fan hanno potuto assistere in anteprima al primo teaser di Spaceballs: The New One, sequel dell'iconica parodia firmata Mel Brooks, e il film sembra intenzionato a non risparmiare nessuno. Casco Nero torna con la battuta che tutti stavano aspettando Il film arriverà nelle sale nell'aprile 2027, ma le prime immagini hanno già chiarito quale sarà il bersaglio principale: Star Wars, con qualche frecciata anche all'universo Marvel e ad altri blockbuster contemporanei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balle Spaziali 2 debutta al Comic-Con: il teaser prende in giro Star Wars, Marvel e Avatar

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