Al Comic-Con di San Diego, migliaia di persone si sono radunate per partecipare alla fiera dedicata a fumetti, manga, serie TV e videogiochi. Durante l'evento, sono stati scambiati fotografie di costumi estremi e creativi indossati dai partecipanti. La manifestazione si svolge nella città californiana e prosegue fino a fine settimana. Sono stati segnalati numerosi spettacoli e presentazioni di nuovi titoli nel settore dell'intrattenimento.

A San Diego, in California, entra nel vivo il Comic-Con, l’annuale fiera che raduna migliaia di appassionati di fumetti, manga, serie tv e videogiochi. Quest’anno la kermesse si protrarrà dal 23 al 26 luglio e come al solito per i fan sarà un’occasione di incontro con attori, attrici e disegnatori. Tra i rituali che caratterizzano la fiera, c’è il cosplay: chi entra nei padiglioni si veste come un personaggio immaginario e lo interpreta, prestandosi a farsi fotografare con altri appassionati. Si tratta di una pratica vissuta con molta serietà: i cosplayer arrivano a investire migliaia di dollari per restare fedeli al personaggio di cui si decide di vestire i panni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Comic-Con di San Diego 2026, cosplay da pazzi tra serie tv, fumetti e videogame – FOTO

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Yash | Ramayana | San Diego Comic-Con 2026 reddit

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