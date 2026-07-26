Infiltrazioni d'acqua negli appartamenti causano danni come muffa, macchie e perdite. Chi subisce i danni può richiedere un risarcimento, ma la responsabilità dipende dalla causa delle infiltrazioni. Se derivano da problemi nelle parti comuni dell'edificio, l'amministratore condominiale è responsabile. Se invece sono dovute a problemi strutturali o manutenzione dell'unità privata, la responsabilità può ricadere sul proprietario o sulla società di gestione.

A chi di noi non è capitato di trovare nel proprio appartamento delle infiltrazioni d’acqua sui muri? Muffa, perdite d’acqua, macchie per umidità sono una spiacevole sorpresa tutt’altro che insolita. Le implicazioni negative di tutto questo riguardano, oltreché il valore economico dell’immobile nel suo complesso, anche la salubrità dell’ambiente e l’integrità dei locali. La situazione si complica se si pensa che siamo di fronte ad una delle più frequenti cause di conflitto tra vicini, in particolar modo nell’ambito della vita condominiale. Avere chiaro a chi ci si deve rivolgere per il risarcimento del danno è fondamentale al fine di poter ripristinare le condizioni originarie e ottenere un ristoro per i pregiudizi che ne sono conseguiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Danni da infiltrazioni: chi deve risarcire?

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Hai macchie di muffa o infiltrazioni d'acqua e non sai chi deve pagare

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