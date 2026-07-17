La premier ha preso posizione a favore di un gioielliere condannato a 14 anni, sostenendo che chi si difende non deve risarcire chi ha commesso un reato. Ha menzionato il nuovo ddl Sicurezza, che però non ha effetto retroattivo e non può modificare il processo già concluso. La senatrice del Pd ha commentato che la legittima difesa non equivale a una licenza di uccidere.

La premier torna sul caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e richiama il nuovo ddl Sicurezza, supportando Roggero. La disposizione, però, non è retroattiva e quindi non può incidere sulla vicenda giudiziaria già definita Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Mario Roggero, il post di Meloni in difesa del gioielliere: "Chi si difende non deve risarcire chi delinque", Serracchiani (Pd): "Legittima difesa non è una licenza di uccidere"

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