Caso Mario Roggero il post di Meloni in difesa del gioielliere | Chi si difende non deve risarcire chi delinque Serracchiani Pd | Legittima difesa non è una licenza di uccidere

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha preso posizione a favore di un gioielliere condannato a 14 anni, sostenendo che chi si difende non deve risarcire chi ha commesso un reato. Ha menzionato il nuovo ddl Sicurezza, che però non ha effetto retroattivo e non può modificare il processo già concluso. La senatrice del Pd ha commentato che la legittima difesa non equivale a una licenza di uccidere.

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La premier torna sul caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e richiama il nuovo ddl Sicurezza, supportando Roggero. La disposizione, però, non è retroattiva e quindi non può incidere sulla vicenda giudiziaria già definita Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caso Mario Roggero, il post di Meloni in difesa del gioielliere: "Chi si difende non deve risarcire chi delinque", Serracchiani (Pd): "Legittima difesa non è una licenza di uccidere"
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