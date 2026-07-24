La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento di un uomo che ha sviluppato una dipendenza da gioco d’azzardo dopo anni di puntate su slot machine e jackpot. La decisione, datata 16 luglio 2026, si basa sul fatto che lo Stato riceve entrate dal gioco ma non è obbligato a risarcire chi si ammala a causa di questa attività. La sentenza evidenzia una contraddizione tra i ricavi dello Stato e la mancanza di responsabilità nei casi di dipendenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23339 del 16 luglio 2026, ha definitivamente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo divenuto affetto da ludopatia dopo anni trascorsi tra slot machine e jackpot. Il ricorrente sosteneva che l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe dovuto informare adeguatamente i cittadini sui rischi della dipendenza da gioco e che tale omissione fosse all’origine dei gravissimi danni subiti. I giudici hanno escluso qualsiasi responsabilità statale, affermando che, all’epoca dei fatti, non esisteva uno specifico obbligo informativo a carico dell’Amministrazione e, soprattutto, che la scelta di giocare costituisce un atto libero e consapevole del cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gioco d’azzardo, lo Stato incassa ma non deve risarcire chi si ammala: c’è un’enorme contraddizione

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