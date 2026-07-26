Per il suo 43° compleanno, Sarah Felberbaum ha condiviso sui social un’immagine inedita di Daniele De Rossi, accompagnata da una dedica che recita: “L’amore è esserci sempre”. La foto mostra un momento intimo della coppia, che ha suscitato commenti di affetto tra i follower. La pubblicazione ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e apprezzamenti, senza ulteriori dettagli sulla celebrazione.

Un compleanno da celebrare (con tanto di lacrimuccia). Per i 43 anni di Daniele De Rossi, sua moglie Sarah Felberbaum ha aperto l’album di famiglia e regalato sui social un ritratto inedito dell’ex calciatore. La dedica di Sarah per Daniele De Rossi. Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono una coppia estremamente discreta: sposati dal 2015, l’attrice e l’ex calciatore vivono il loro amore lontano dai riflettori, concedendosi qualche eccezione per i momenti importanti. Tra questi ultimi rientra il 43esimo compleanno dell’allenatore del Genoa, che la sua dolce metà ha voluto celebrare con una bellissima dedica sui social. Visualizza questo... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Daniele De Rossi, la dolcissima dedica di Sarah Felberbaum: “L’amore è esserci sempre”

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