Daniele De Rossi ha compiuto ieri, venerdì 24 luglio, 43 anni e, a celebrarlo sui social, non poteva che essere la sua dolce metà, Sarah Felberbaum. L'attrice, dopo aver cercato di resistere alla tentazione per "non finire sulle mille pagine Instagram", alla fine ha ceduto alla tentazione di fare gli auguri al marito con un post speciale: "Questo giorno merita qualcosa di speciale". Uno pensiero tenero che apre le porte dell'album di famiglia, svelando un lato inedito dell'ex campione e attuale tecnico. Nel cuore del post, la dedica si fa ancora più intima e profonda, toccando corde delicate e romantiche. L'attrice ha descritto l'allenatore come un punto di riferimento insostituibile, capace di ironia e di un amore senza condizioni: "Sei tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tanti auguri Daniele De Rossi, la dedica di Sarah Felberbaum: "Sei tutto, con te mi sento al sicuro"

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Tanti auguri... Auguri daniele (feat. Raffaella Pirovano)

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