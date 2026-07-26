Secondo un rapporto della Bbc, i bambini italiani sono sempre più sovrappeso e pochi seguono la dieta mediterranea. L’articolo evidenzia un aumento dei casi di obesità infantile nel paese e critica il calo del rispetto delle abitudini alimentari tradizionali. Nessuna cifra specifica viene fornita, ma si sottolinea come l’alimentazione poco equilibrata abbia ripercussioni sulla salute dei più giovani. La notizia si concentra sull’analisi di un incremento di problemi legati all’alimentazione nei bambini italiani.

I bambini in Italia sono sempre più grassi, quasi nessuno segue davvero la dieta mediterranea. E’ l’analisi della Bbc, che in un articolo accende i riflettori sugli effetti dell’alimentazione poco equilibrata, in particolare sui soggetti più giovani. “La tradizionale dieta mediterranea è andata perduta”, dice il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute at the University of Southern California. “Solo il 10% degli italiani la segue davvero”, il dato fornito dall’esperto, che riassume la moderna dieta più gettonata in Italia con ‘le 5 p’: pizza, pasta, patate, proteine e pane. L’aumento del peso, evidenzia la Bbc, caratterizza soprattutto bambini e teenager del Sud: nel Meridione d’Italia, l’obesità giovanile è sempre più diffusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dall’Inghilterra accuse all’Italia: “I vostri bambini sono sempre più obesi, non seguite la dieta mediterranea”

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