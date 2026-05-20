È stato presentato un nuovo protocollo che definisce un modello alimentare specifico per i Monti Lattari, basato sulla tradizione della dieta mediterranea. Questo approccio punta a valorizzare i prodotti locali e le tecniche culinarie proprie di quella zona, integrandoli in un percorso che mira a promuovere un’alimentazione più aderente al territorio. Il documento si propone di offrire linee guida precise per chi desidera seguire un modello alimentare che rispetti le caratteristiche e le risorse di quella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un modello alimentare territoriale non è solo una questione di abbinamento di gusti. È un modo per tenere insieme salute, ambiente, economia locale e identità culturale. Parte da qui l’iniziativa che venerdì prossimo, 22 maggio, porterà alla Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia la firma del protocollo tra il Parco Regionale dei Monti Lattari e la Società scientifica “Anardi”. “Dieta dei Monti Lattari – Sport, Salute e Benessere attraverso un modello alimentare sano e sostenibile”. Un titolo lungo che offre un messaggio semplice: il cibo può diventare strumento di prevenzione, valorizzazione del territorio e coesione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dieta dei Monti Lattari, arriva il protocollo per un modello alimentare declinazione territoriale della dieta mediterranea

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