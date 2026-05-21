Dall’intelligenza alimentare ai nuovi trend della ricerca | Foggia proietta nel futuro la dieta mediterranea

A Foggia si è tenuto un evento che ha coinvolto studiosi ed esperti provenienti da diversi settori legati all’alimentazione e alla ricerca scientifica. Tra i temi principali ci sono stati l’evoluzione della dieta mediterranea, con particolare attenzione all’intelligenza alimentare e alle nuove proposte di piramidi nutrizionali. La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità, è stata al centro delle discussioni insieme ai recenti sviluppi nel campo della ricerca alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui