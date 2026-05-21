Dall’intelligenza alimentare ai nuovi trend della ricerca | Foggia proietta nel futuro la dieta mediterranea
A Foggia si è tenuto un evento che ha coinvolto studiosi ed esperti provenienti da diversi settori legati all’alimentazione e alla ricerca scientifica. Tra i temi principali ci sono stati l’evoluzione della dieta mediterranea, con particolare attenzione all’intelligenza alimentare e alle nuove proposte di piramidi nutrizionali. La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità, è stata al centro delle discussioni insieme ai recenti sviluppi nel campo della ricerca alimentare.
L’intelligenza alimentare, la nuova piramide della dieta mediterranea, la cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità e i nuovi trend della ricerca scientifica: il Club per l’Unesco di Foggia porta in città autorevoli studiosi ed esperti per proiettare nel futuro lo stile di vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Internet of Things nellAgrifood e nelle Smart City: il futuro connesso
Sullo stesso argomento
Dieta dei Monti Lattari, arriva il protocollo per un modello alimentare declinazione territoriale della dieta mediterraneaTempo di lettura: 2 minutiUn modello alimentare territoriale non è solo una questione di abbinamento di gusti.
Crononutrizione, arriva una nuova piramide alimentare. L’esperta: “Ai principi di base della dieta mediterranea aggiungiamo il rispetto dei bioritmi”. Ecco cosa mangiare mattina e seraLa dieta mediterranea, da sempre citata come uno dei modelli alimentari più efficaci per promuovere salute, longevità e prevenzione delle malattie...
Dall’intelligenza alimentare ai nuovi trend della ricerca: Foggia proietta nel futuro la dieta mediterranea facebook
Ho accettato un accordo di condivisione dei profitti per alimentare la funzione AI di un'altra azienda. I conti tornano, ma c'è qualcosa che non va. È così che funzionano le partnership all'inizio? reddit
UNIFOGGIA Dall’intelligenza alimentare ai nuovi trend della ricerca: Foggia proietta nel futuro la dieta mediterraneaL’intelligenza alimentare, la nuova piramide della dieta mediterranea, la cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità e i nuovi trend della ricerca scientifica: il Club per l’UNESCO di Foggia ... statoquotidiano.it
Alessandro Cecchi Paone guida Intelligenza Alimentare Podcast e con Cesare De Stefano prende forma il dialogo su tutte le intelligenzeIl debutto del nuovo video podcast dedicato al tema delle molteplici forme di intelligenza apre un confronto originale tra alimentazione, innovazione, cultura e futuro. Alessandro Cecchi Paone firma ... ilgiornale.it