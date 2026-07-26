Le giovani generazioni stanno portando le tendenze di moda dalle piattaforme digitali alle strade e alle sfilate di alta moda. La tendenza e-girl, nata sui social, si sta affermando anche negli eventi fisici, coinvolgendo sia i giovani che i più adulti. La moda estiva del 2026 vede un'integrazione crescente tra virtuale e reale, con capi e stili che attraversano i confini tra online e offline.

N ell’estate 2026 moda e virtuale sono sempre più intrecciati e vanno oltre l’algoritmo dei social. La tendenza e-girl valica i confini dei pixel per piazzarsi a gamba tesa al centro del radar fashion. Con un cortocircuito stilistico che mescola ricordi Y2K, vibrazioni K-pop ed echi rave d’altri tempi, affondando le sue radici più profonde nello street style di Harajuku. L’outfit perfetto per un concerto? In estate si può puntare su questi abbinamenti X Tra pizzi e palette notturne, ma anche bianchi e tocchi pastello, questa estetica è molto più affilata della classica influencer da social. Le electronic girls masticano pane e web, lanciando microtrend ad alta frequenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dalle sfilate di Parigi ai feed di TikTok: questo trend Gen Z (ma anche un po' Millennial) ha definitivamente abbandonato lo schermo per conquistare le strade e i front row delle grandi maison

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