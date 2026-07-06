Durante le sfilate Couture di Parigi, molte celebrità hanno sfoggiato look di bellezza e acconciature diverse. Tra le star presenti, Chiara Ferragni ha indossato un abito di Schiaparelli. I beauty look delle ospiti sono stati monitorati come indicatori di tendenze attuali, poiché spesso le celebrità sono protagoniste nell’interpretare e lanciare i trend del momento. La moda e i look di bellezza si sono mescolati durante gli eventi, attirando l’attenzione dei media.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. Tra le presenze più attese del primo giorno, quella di Chiara Ferragni, ormai tornata in grande spolvero alla sua vita sotto i riflettori. Da Schiaparelli era radiosa, con trucco effetto naturale in un rosa polveroso e maxi chignon strutturato dal grande impatto visivo. L'eyeliner della modella “buca” la veletta e conferisce carattere a tutto il beauty look, abbinato a un outfit in un colore altrettanto deciso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il raccolto grafico di Chiara Ferragni da Schiaparelli e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture di Parigi

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