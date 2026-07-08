Tra il 6 e il 9 luglio 2026, Parigi ospiterà le sfilate di alta moda, con eventi organizzati dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode in location sontuose. Dopo le sfilate maschili, l’attenzione si sposterà sulla haute couture, con presentazioni di collezioni di marchi come Dior, Chanel e Armani Privé. Durante le giornate, saranno presenti ospiti internazionali e verranno mostrati gli ultimi trend e le creazioni più eleganti.

F inite le sfilate maschili, Parigi si accende – di nuovo – dal 6 al 9 luglio 2026. Le giornate in cui la Fédération de la Haute Couture et de la Mode catalizza gli sguardi del mondo con i suoi défilé da sogno allestiti in location incredibilmente sontuose. Costellate ovviamente di ospiti e volti ultra famosi. Dopo i look audaci visti sulla scalinata da Schiaparelli by Daniel Roseberry, i riflettori si spostano su una narrazione fluida e sofisticata con Dior, Chanel e soprattutto Giorgio Armani Privé. Michelle Pfeiffer è magnetica in prima fila alla sfilata Armani Privé X Questa tornata di sfilate si conferma come un intrigante terreno di seconde prove couture. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra Dior, Chanel e Armani Privé, già nei primissimi giorni le sfilate Haute Couture di Parigi fanno il pieno di ospiti internazionali. Le mise eleganti più belle e gli ultimissimi trend direttamente dai front row

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Hande Erçel STUNS at Paris Haute Couture Week 2026 | Iris van Herpen Show

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