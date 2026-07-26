C apita spesso di lavare i capelli al mattino e ritrovarli già la sera, o al massimo il giorno dopo, unti, appiattiti e con un aspetto poco pulito. La tentazione, a quel punto, è fare subito un nuovo shampoo. Ma è davvero la scelta migliore? Shampoo purificanti per capelli grassi. guarda le foto Il sebo è un alleato, non un nemico. Sul cuoio capelluto lavorano continuamente le ghiandole sebacee, responsabili della produzione di sebo, una sostanza naturale che protegge e nutre sia la pelle sia il capello. A ogni shampoo, soprattutto se molto schiumogeno o formulato per detergere in profondità, questa barriera protettiva viene rimossa insieme allo sporco e ai residui accumulati durante la giornata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal ruolo del sebo alla scelta del detergente, ecco ogni quanto lavare i capelli in base al tipo di cute per mantenerli sani e in equilibrio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ogni quanto lavare i capelli, il dermatologo Di Pietro: “Anche tutti i giorni se si utilizza shampoo delicato”Il dermatologo Antonino Di Pietro ha affermato che è possibile lavare i capelli tutti i giorni se si utilizza uno shampoo delicato.

Come lavare i costumi da bagno: trucchi e consigli per mantenerli in buono statoPer lavare i costumi da bagno, si consiglia di risciacquarli subito dopo l’uso con acqua fresca per eliminare salsedine e cloro.