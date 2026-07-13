Ogni quanto lavare i capelli il dermatologo Di Pietro | Anche tutti i giorni se si utilizza shampoo delicato

Il dermatologo Antonino Di Pietro ha affermato che è possibile lavare i capelli tutti i giorni se si utilizza uno shampoo delicato. Ha spiegato che la frequenza di lavaggio può variare tra tutti i giorni, uno sì e uno no, o una volta alla settimana, a seconda delle esigenze individuali. Ha inoltre sottolineato l'importanza di scegliere uno shampoo non aggressivo.

Tutti i giorni, uno sì e uno no o una volta alla settimana: qual è la corretta frequenza di lavaggio per i capelli? Il dermatologo Antonino Di Pietro ha risposto ai dubbi più frequenti, sottolineando come la cosa più importante sia la corretta scelta dello shampoo, che non deve essere aggressivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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