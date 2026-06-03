Come lavare i costumi da bagno | trucchi e consigli per mantenerli in buono stato
Per lavare i costumi da bagno, si consiglia di risciacquarli subito dopo l’uso con acqua fresca per eliminare salsedine e cloro. È preferibile lavarli a mano con detergenti delicati, evitando l’uso di lavatrici e ammorbidenti. Dopo il lavaggio, bisogna asciugarli all’aria, lontano dalla luce diretta del sole, e non strizzarli. Questi passaggi aiutano a mantenere i tessuti elastici e i colori vivaci più a lungo.
Il costume da bagno è il must have dell'estate, indispensabile quando si va al mare o in piscina.Vintage, bikini, intero o a fantasia, la moda beachwear riesce ad accontentare davvero tutti i gusti. Se la scelta del modello è fondamentale, il lavaggio non deve passare in secondo piano, per farlo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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