La Fiorentina sta pianificando due interventi sugli impianti sportivi. Da un lato, si lavora al progetto di rinnovamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Dall’altro, si valuta la possibilità di ampliare il Viola Park con un nuovo stadio dedicato alla squadra Under 23. Sono due iniziative separate ma parallele, entrambe finalizzate a migliorare le strutture sportive del club.

La Fiorentina lavora su due fronti paralleli per il futuro dei propri impianti: da una parte il progetto legato allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dall’altra l’ipotesi di ampliare il Viola Park con un nuovo stadio dedicato all’Under 23. Il tema è sportivo, ma soprattutto economico e gestionale. Il club viola sta valutando investimenti importanti per assicurarsi spazi adeguati alla prima squadra, alle attività professionistiche e al progetto della seconda squadra. Sullo sfondo ci sono la candidatura di Firenze a Euro 2032, la riqualificazione del Franchi, la possibile concessione di lungo periodo e la necessità di dotare il centro sportivo di Bagno a Ripoli di un impianto omologato per la Serie C. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Dal Franchi al Viola Park: quanto investe la Fiorentina sugli stadi (e perché ne servono due)

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Dal Viola park allenamento dei calciatori della fiorentina

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Almalaurea mi ha pure mandato una mail per questa vantagiossima offerta dalla RAL super competitiva! reddit

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