Il Trabzonspor ha annunciato di aver ceduto il ventenne ivoriano Christ Inao Oulai alla Fiorentina. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, attraverso il portale Sporx. Nel frattempo, il giovane si trova già nel ritiro della Fiorentina, che sta svolgendo il quarto giorno di allenamenti al Viola Park con temperature di 38 gradi.

FIRENZE – Dalla Turchia arriva l’annuncio di Zeyyat Kafkas, vicepresidente del Trabzonspor (Trebisonda) che, attraverso il portale Sporx, fa sapere di aver ceduto il ventenne ivoriano Christ Inao Oulai alla Fiorentina. «Lasceremo partire Christ Inao Oulai – ha affermato Kafkas – è stato raggiunto un accordo con il club (Fiorentina), stiamo aspettando la conferma di Oulai. Pensiamo che il trasferimento possa essere completato in pochi giorni». Dal club viola, per il momento, nessuna conferma. Oulai ha giocato il mondialle con la nazionale della Costa d’Avorio, mettendosi in mostra fra i calciatori più interessanti anche se gli ivoriani sono stati fermati ai sedicesimi dalla Norvegia di Haaland. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Oulai è viola. L’annuncio del Trabzonspor. Quarto giorno di allenamento al Viola Park: con 38 gradi

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