Fiorentina e Genoa non si fanno male | zero a zero Viola salva ma fischi dal Franchi

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Fiorentina e Genoa, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un pareggio a zero a zero. La Fiorentina ha ottenuto il punto necessario per la certezza della salvezza in Serie A. La partita si è svolta allo stadio di Firenze, dove il pubblico ha accolto con fischi il risultato finale, nonostante la permanenza matematica della squadra.

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Firenze, 10 maggio 2026 - Bastava un punto alla Fiorentina per l'aritmetica conferma della Serie A: è arrivato. Pareggio scialbo e noioso, ma utile, al Franchi contro il Genoa: zero a zero e a vincere è stata la noia. Poca verve ed energia per entrambe le squadre e le occasioni, di fatto, non ci sono state. Tutto si è risolto con un paio di mischie e poco altro. Per la squadra di Vanoli è dunque salvezza matematica, ma il Franchi ha chiuso la partita con sonori fischi all'indirizzo di tutti, sia per una partita sterile sia, forse, per una stagione difficile e da cancellare quanto prima. Primo tempo di noia: una sola parata. Vanoli lancia il giovane Braschi nel ruolo di centravanti, Kean non è al meglio, mentre ai lati giocano Solomon e Parisi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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