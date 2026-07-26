Al Comic-Con è stato mostrato il teaser trailer di Neuromancer, adattamento del romanzo di William Gibson, pronto a debuttare su Apple TV. Il trailer rivela immagini del progetto, che si inserisce nel genere cyberpunk. La piattaforma televisiva ha annunciato che la serie sarà disponibile a breve, senza fornire ulteriori dettagli sulla data di uscita. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo il cast o la produzione.

Il genere cyberpunk si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione televisiva su Apple TV. Durante il panel organizzato dalla piattaforma nella Hall H del San Diego Comic-Con, il vincitore del premio BAFTA Callum Turner è apparso a sorpresa in un videomessaggio per salutare i fan e presentare in anteprima mondiale il teaser trailer di Neuromancer. L’attesissima serie televisiva in 10 episodi, tratta dal celeberrimo e pluripremiato romanzo di William Gibson del 1984 (padre fondatore del genere), farà il suo debutto streaming globale il prossimo 22 gennaio. Creata da Graham Roland e JD Dillard, la serie segue le vicende di Case (interpretato da Callum Turner), un hacker di altissimo livello dal passato tormentato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dal capolavoro di William Gibson allo schermo: il teaser trailer di Neuromancer svelato al Comic-Con

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Dal capolavoro di William Gibson allo schermo: il teaser trailer di Neuromancer svelato al Comic-ConGuarda il primo teaser trailer di Neuromancer, la serie cyberpunk su Apple TV dal romanzo di William Gibson. Trama, cast e data d'uscita. universalmovies.it