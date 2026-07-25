Al Comic-Con è stato mostrato il trailer di Lanterns, nuova serie HBO Max dedicata alle Lanterne Verdi. Il video presenta Sinestro e anticipa la presenza dei Manhunters. La produzione è comparabile a Secret Invasion, ma con una qualità superiore. La serie si concentra sui personaggi delle Lanterne Verdi e sui loro nemici, senza ulteriori dettagli sulla trama. Il trailer è stato molto atteso dai fan e ha mostrato immagini inedite dei personaggi principali.

DC Studios ha presentato al San Diego Comic-Con il primo trailer ufficiale di Lanterns, la nuova serie HBO Max dedicata alle Lanterne Verdi. Il filmato svela Sinestro e anticipa il ruolo dei Manhunters. DC Studios ha finalmente mostrato il primo trailer ufficiale di Lanterns, una delle serie più attese del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il filmato è stato presentato durante il San Diego Comic-Con insieme al cast e ai creatori della serie, offrendo ai fan un primo sguardo alla nuova incarnazione televisiva delle Lanterne Verdi. Un omicidio nel cuore degli Stati Uniti Composta da otto episodi, la serie debutterà il 17 agosto in esclusiva su HBO Max e seguirà Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre, alle prese con un'indagine che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lanterns, svelato il trailer ufficiale al Comic-Con: "Come Secret Invasion... ma fatto bene"

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Lanterns: Il Primo Trailer Della Serie DC! Top O Flop - Matioski Show

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