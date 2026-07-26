Dai banchi ai trattori | tutti a scuola di guida

Ventiquattro studenti dell’istituto tecnico agrario di Limbiate hanno partecipato a un corso di formazione sulla guida dei trattori. Dopo aver studiato teoria e svolto esercitazioni pratiche, hanno ottenuto l’abilitazione alla conduzione dei mezzi agricoli. L’attività ha combinato lezioni in aula e prove sul campo, portando gli studenti a cimentarsi con i veicoli agricoli per ottenere il patentino di guida.

Dai banchi di scuola alla guida del trattore. Ventiquattro studenti dell’ istituto tecnico agrario Luigi Castiglioni di Limbiate hanno messo alla prova le proprie conoscenze, tra teoria ed esercitazioni sul campo, per conquistare l’ abilitazione alla conduzione dei mezzi agricoli. Un “patentino” che per i ragazzi delle classi quarte e quinte è molto più di un attestato: è una competenza concreta da spendere nel futuro lavoro nel settore. L’iniziativa è stata organizzata da Agricoltura è Vita Lombardia, ente di formazione di Cia Lombardia, e da Cia Centro Lombardia, che ha curato l’organizzazione, la docenza e lo svolgimento del percorso. Con i giovani hanno partecipato anche due insegnanti e un addetto di campagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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come si guida un trattore case magnum 250 comandi in cabina

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