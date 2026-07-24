PIANETA A la transizione ecologica comincia dai banchi di scuola e dai quartieri

La transizione ecologica inizia nelle scuole e nei quartieri con azioni quotidiane come ridurre gli imballaggi, evitare lo spreco di cibo ed energia e riutilizzare gli oggetti. Questi comportamenti sono fondamentali per cambiare le abitudini e promuovere pratiche sostenibili a livello locale. Non si tratta di interventi grandi, ma di gesti semplici che si consolidano nel tempo, creando una routine più rispettosa dell’ambiente.

La transizione ecologica non vive solo di linee guida globali e grandi interventi: si costruisce nei gesti quotidiani — ridurre gli imballaggi, non sprecare cibo ed energia, dare una seconda vita agli oggetti — e nei luoghi dove questi gesti diventano abitudine, a partire dalle scuole. Il progetto “PIANETA A – FormAzioni e pratiche per un Mondo sostenibile”, promosso da Cooperativa Ruah e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, unisce educazione ambientale e promozione dell’economia circolare in tutta la provincia di Bergamo, con il coinvolgimento di docenti, giovani studenti e cittadinanza. Il cuore educativo è il programma nazionale Green School, riconosciuto anche dall’UNESCO, di cui Ruah è referente per la provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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