Dai banchi alla strada una giornata di scuola guida per gli studenti dei licei Angeloni di Terni

Il 15 maggio, i licei statali “F. Angeloni” di Terni hanno organizzato la seconda giornata del progetto dedicato all’educazione e alla sicurezza stradale. L'evento ha coinvolto gli studenti dei licei con attività che si sono svolte sia all’interno delle aule che sulla strada, offrendo un’esperienza pratica per sensibilizzarli sulle norme di comportamento in strada. La giornata è stata promossa dal dirigente scolastico, dalla referente del progetto e da Aci Terni, che hanno collaborato per realizzare l’iniziativa.

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