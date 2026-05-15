Dai banchi alla strada una giornata di scuola guida per gli studenti dei licei Angeloni di Terni
Il 15 maggio, i licei statali “F. Angeloni” di Terni hanno organizzato la seconda giornata del progetto dedicato all’educazione e alla sicurezza stradale. L'evento ha coinvolto gli studenti dei licei con attività che si sono svolte sia all’interno delle aule che sulla strada, offrendo un’esperienza pratica per sensibilizzarli sulle norme di comportamento in strada. La giornata è stata promossa dal dirigente scolastico, dalla referente del progetto e da Aci Terni, che hanno collaborato per realizzare l’iniziativa.
I licei statali “F. Angeloni” di Terni hanno ospitato questa mattina, 15 maggio, la seconda giornata del progetto di educazione e sicurezza stradale promosso dal dirigente scolastico, professor Luigi Sinibaldi, dalla professoressa Annalisa Satiri — referente del progetto — e da Aci Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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