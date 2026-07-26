Dagli insulti alle minacce Lepore finisce sotto scorta Stato di diritto in pericolo
Il sindaco ha ricevuto insulti e minacce, portandolo a essere messo sotto scorta. Dopo le tensioni e gli scontri, sono state segnalate anche minacce rivolte alla sua famiglia. Il primo cittadino ha presentato una denuncia alle autorità. Oggi si tiene una manifestazione nel quartiere Pilastro.
Dopo le polemiche sugli scontri, attacchi anche alla sua famiglia. Il sindaco sporge denuncia. Oggi manifestazione al Pilastro. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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Se avete la pazienza di leggere per due minuti vi svelo un meccanismo perverso dei social che fa più danni della grandine. In questi giorni sono stato bersaglio di insulti, offese e minacce sotto alcuni post. Uno che parlava dell’Odissea di Nolan e un altro del g facebook
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