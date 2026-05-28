Mario Sechi è stato licenziato dal suo editore Angelucci | era finito sotto scorta per le minacce di morte degli anarchici

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Sechi è stato licenziato dal suo editore dopo essere stato sottoposto a scorta a causa di minacce di morte provenienti da gruppi anarchici. La decisione di interrompere il rapporto lavorativo è stata comunicata mentre si trovava sotto protezione. Sechi ha affermato che l'editore ha deciso di licenziarlo nel periodo in cui riceveva le minacce. La vicenda si è verificata in un contesto di tensioni legate a minacce di natura terroristica.

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"Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti". A scriverlo sui social è Mario Sechi. Per il giornalista e, a quanto pare, ormai ex direttore di Libero da alcune settimane è stata disposta la. 🔗 Leggi su Today.it

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