Mario Sechi è stato licenziato dal suo editore Angelucci | era finito sotto scorta per le minacce di morte degli anarchici

Mario Sechi è stato licenziato dal suo editore dopo essere stato sottoposto a scorta a causa di minacce di morte provenienti da gruppi anarchici. La decisione di interrompere il rapporto lavorativo è stata comunicata mentre si trovava sotto protezione. Sechi ha affermato che l'editore ha deciso di licenziarlo nel periodo in cui riceveva le minacce. La vicenda si è verificata in un contesto di tensioni legate a minacce di natura terroristica.

"Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti". A scriverlo sui social è Mario Sechi. Per il giornalista e, a quanto pare, ormai ex direttore di Libero da alcune settimane è stata disposta la. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Il giornalista Mario Sechi sotto tutela dopo le minacce dagli anarchici. Meloni: Condanna verso l'odio politico; Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici; Minacce e scorta per Mario Sechi: Sono diventato un bersaglio; Libero, Sechi si avvia a lasciare la direzione del quotidiano.

CI HANNO SGAMATI Mario Sechi: hanno stato i media filorussi, Sansonetti: hanno stato i servizi segreti, Tommaso Cerno: hanno stato la mandante Ilaria Salis, Gianfranco Pasquini: hanno stato espliciti putinofili Vi consiglio di leggerlo C'è da sbellicarsi dalle x.com

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