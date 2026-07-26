Da Mercuri a Righini | quanti ritorni in biancorosso
Nella giornata di presentazione, sono stati annunciati i nuovi membri del team e i ruoli di chi lavora per rilanciare il calcio nella città. Tra coloro che sono tornati in biancorosso ci sono ex calciatori e figure già coinvolte in passato nel club. La comunicazione ufficiale ha evidenziato i nomi e le posizioni di chi contribuirà a rimettere in moto le attività sportive locali. La presentazione ha segnato il ritorno ufficiale di alcuni protagonisti storici.
I motori del nuovo Rimini tornano finalmente a girare. Nel giorno della presentazione sono stati svelati i volti e i ruoli di chi ha deciso di rimettere in carreggiata il pallone in città. Nessun colpo di scena sulle gerarchie, ma tanta curiosità attorno al gruppo di imprenditori che ha scelto di metterci la firma e la faccia. Il nuovo corso parte con l’avvocato Marco Lombardi al timone, affiancato dal vicepresidente Giuliano Lanzetti e dal direttore generale Massimiliano Alvisi. L’area commerciale fa capo ad Antonio Cocciolo, con le questioni contabili affidate a Fabio Fraternali. Tasselli che completano la spina dorsale sportiva (praticamente un Grassi-bis) composta da Pietro Tamai alla direzione sportiva, Marco Mercuri in segreteria, Aldo Righini alla guida del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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