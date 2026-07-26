Da Mercuri a Righini | quanti ritorni in biancorosso

Notizia in breve

Nella giornata di presentazione, sono stati annunciati i nuovi membri del team e i ruoli di chi lavora per rilanciare il calcio nella città. Tra coloro che sono tornati in biancorosso ci sono ex calciatori e figure già coinvolte in passato nel club. La comunicazione ufficiale ha evidenziato i nomi e le posizioni di chi contribuirà a rimettere in moto le attività sportive locali. La presentazione ha segnato il ritorno ufficiale di alcuni protagonisti storici.