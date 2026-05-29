Tre giocatori sono stati annunciati come parte della nuova squadra della Recanatese. Sono Andreatini, Mercuri e Giandonato, che sono stati presentati come i punti di riferimento del roster. La società ha comunicato ufficialmente l'inizio di una nuova fase, con l’obiettivo di rilanciare le prestazioni. La squadra si prepara a ripartire con un nuovo assetto, puntando sulla presenza di questi calciatori. La ripresa degli allenamenti è prevista nelle prossime settimane.

Il dado è tratto. A Recanati si rivede, in parte, una versione "new deal" della Fermana di qualche tempo fa. Nel frattempo, almeno per Manuel Giandonato, è cambiato il ruolo: non più il metronomo di enorme qualità del centrocampo canarino ma sarà l’allenatore di un gruppo che si vorrebbe dalla forte impronta giovane e.territoriale. Lavorerà di concerto con Andrea Tubaldi, allora direttore generale dei gialloblù, Massimo Andreatini che dopo due anni di stop torna a fare il ds, sia pure in una categoria da cui mancava da quasi dieci anni, e il nuovo dg Matteo Mercuri. Per tutti un contratto biennale a testimoniare, si legge nella nota nel club... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo corso. Andreatini, Mercuri e Giandonato: la Recanatese riparte da loro

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