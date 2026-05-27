Righini | Condividiamo l’analisi di Meloni sull’errore fatto nel dipendere da materie prime energetiche estere
Il presidente del Consiglio ha dedicato metà del suo intervento all’Assemblea generale di Confindustria al tema dell’energia, criticando le politiche italiane degli ultimi dieci anni e chiedendo azioni coordinate a livello europeo. Ha evidenziato la dipendenza da materie prime energetiche estere come un errore. La discussione si è concentrata sulla necessità di un fronte comune in Europa per affrontare le sfide energetiche.
ROMA – “Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni dedica il 50% del suo discorso all’Assemblea generale di Confindustria al tema dell’energia chiedendo maggiori azioni comuni in Europa e bocciando di fatto quello che si è fatto in Italia negli ultimi 10 anni. Come Associazione Geotermia zero emissioni condividiamo l’analisi del presidente Meloni riguardo l’errore fatto nel dipendere da materie prime energetiche estere, come il gas e il petrolio, dopo l’abbandono dell’energia nucleare, che di fatto rendono il Paese Italia ostaggio di Paesi Autarchici e delle Multinazionali energetiche ed estrattive, che con avidità condizionano i prezzi di queste materie prime e quindi il costo dell’energia per le imprese e delle bollette di famiglie e PMI”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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