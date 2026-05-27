Il presidente del Consiglio ha dedicato metà del suo intervento all’Assemblea generale di Confindustria al tema dell’energia, criticando le politiche italiane degli ultimi dieci anni e chiedendo azioni coordinate a livello europeo. Ha evidenziato la dipendenza da materie prime energetiche estere come un errore. La discussione si è concentrata sulla necessità di un fronte comune in Europa per affrontare le sfide energetiche.

ROMA – “Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni dedica il 50% del suo discorso all’Assemblea generale di Confindustria al tema dell’energia chiedendo maggiori azioni comuni in Europa e bocciando di fatto quello che si è fatto in Italia negli ultimi 10 anni. Come Associazione Geotermia zero emissioni condividiamo l’analisi del presidente Meloni riguardo l’errore fatto nel dipendere da materie prime energetiche estere, come il gas e il petrolio, dopo l’abbandono dell’energia nucleare, che di fatto rendono il Paese Italia ostaggio di Paesi Autarchici e delle Multinazionali energetiche ed estrattive, che con avidità condizionano i prezzi di queste materie prime e quindi il costo dell’energia per le imprese e delle bollette di famiglie e PMI”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Righini: “Condividiamo l’analisi di Meloni sull’errore fatto nel dipendere da materie prime energetiche estere”

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