Questa settimana, i nuovi album e singoli sono dominati dal rock. Tra le uscite ci sono lavori di artisti come Charli XCX, gli Strokes, Edda e Glocky. Le recensioni evidenziano come il genere si presenti in diverse sfumature, con produzioni che spaziano dal pop-rock al più classico stile alternative. La scena musicale si conferma attiva e variegata, con molti artisti che scelgono di puntare sul suono rock per questa stagione.

È il rock, nelle sue molte forme, a segnare questa settimana di album e singoli: da Charlie XCX agli Strokes, passando per Edda e Glocky. Ecco le recensioni della settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Charli XCX ha pubblicato il suo nuovo singolo “Rock Music” (che non è rock e, proprio per questo, lo è)Charli XCX ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato “Rock Music”, un brano che, nonostante il titolo, non rientra nel genere rock.

Temi più discussi: Da Charli XCX agli Strokes, da Edda a Glocky (quasi) tutti quanti voglion fare rock: le recensioni della settimana; Charli XCX si è data al rock perché non voleva morire; La pista da ballo è morta, ora facciamo rock. Voglio essere onesta e vivere meno online. Mi auguro lo facciano tutti: Charli xcx torna con Music, Fashion, Film (e no, non è più la ragazza ribelle di Brat); Charli xcx: addio verde acido, è il momento del bianco e nero.

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