Charli XCX ha annunciato che la pista da ballo è morta e ora si concentra sul rock. La cantante ha dichiarato di voler vivere meno online e di sperare che lo facciano tutti. La sua musica si allontana dal pop disordinato e ribelle degli anni passati, puntando su un sound più grezzo. La sua immagine si è evoluta, abbandonando l'atteggiamento da ragazza sfacciata per un look più maturo, influenzato dal mondo della moda e dei social.

“Penso che la pista da ballo sia morta, quindi ora stiamo facendo musica rock”. Charli xcx non è più la ragazza sfacciata di “Brat”: disordinata ma pop, turbolenta, ribelle e icona del verde acido che nel 2024 ha investito abbigliamento, post e reel fino a diventare un fenomeno culturale. Il nuovo disco “Music, Fashion, Film”, uscito oggi 24 luglio, è introspettivo, con un suono più profondo e cupo, di sicuro più rock. Toglie apposta sfumature e gradazioni sgargianti. Charlotte Emma Aitchison, questo il vero nome della cantautrice, ha raccontato di essere affetta da cromestesia, una condizione che le fa associare le tinte ai suoni. Vede la musica a “colori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La pista da ballo è morta, ora facciamo rock. Voglio essere onesta e vivere meno online. Mi auguro lo facciano tutti”: Charli xcx torna con “Music, Fashion, Film” (e no, non è più la ragazza ribelle di “Brat”)

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