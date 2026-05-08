Charli XCX ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato “Rock Music”, un brano che, nonostante il titolo, non rientra nel genere rock. La cantante aveva annunciato al termine di un lungo evento estivo che avrebbe prodotto musica rock, commentando che la dance floor sarebbe ormai scomparsa. La canzone rappresenta quindi una scelta precisa, anche se il nome suggerisce altro rispetto allo stile musicale effettivamente proposto.

Lo aveva detto lei stessa, al termine della lunghissima Brat Summer: «Penso che la dance floor sia morta, quindi ora facciamo musica rock». Le sue parole, pronunciate durante un’intervista per British Vogue, lasciavano intendere che, archiviata la parentesi Wuthering Heights, la cantautrice inglese, all’anagrafe Charlotte Emma Aitchison, si sarebbe dedicata a un genere completamente diverso rispetto al suo sound distintivo, e più vicino alla rock music. Il nuovo singolo di Charli XCX si intitola “Rock Music”. «Se avessi fatto un altro album più orientato alla dance, sarebbe stato davvero difficile, davvero triste. Quello che mi interessa è...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX ha pubblicato il suo nuovo singolo “Rock Music” (che non è rock e, proprio per questo, lo è)

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