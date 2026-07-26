D-Von Dudley ha commentato le critiche rivolte a Triple H dopo l'episodio di Monday Night Raw del 20 luglio, durato tre ore e senza incontri femminili. Dudley ha detto che non si può attribuire tutta la colpa a Triple H per questa scelta. La puntata ha ricevuto molte critiche da parte dei fan, ma Dudley ha sottolineato che ci sono altri fattori coinvolti nella programmazione. Nessuna modifica è stata annunciata in merito alla presenza di match femminili nelle prossime puntate.

Triple H ha ricevuto molte critiche dopo la puntata di Monday Night Raw del 20 luglio, durata tre ore e andata in onda senza nemmeno un match femminile. Tuttavia, D-Von Dudley non è convinto che “The Game” debba essere considerato l’unico responsabile della scelta. Durante un’intervista a Duke Loves Rasslin, il WWE Hall of Famer ha parlato delle reazioni negative dei fan, ammettendo che la situazione possa essere apparsa poco comprensibile dall’esterno, ma invitando tutti a non trarre conclusioni affrettate. D-Von ha spiegato di aver partecipato in passato a diverse riunioni creative della WWE e proprio per questo ritiene impossibile sapere cosa sia realmente accaduto dietro le quinte: “Sono tante ore di programmazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - D-Von Dudley difende Triple H dopo il Raw senza match femminili: “Non è tutta colpa sua”

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