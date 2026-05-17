Il prossimo episodio di Raw, in programma per lunedì 18 maggio al Greensboro Coliseum di Greensboro, in North Carolina, vedrà diversi aggiornamenti sulla card. Tra gli eventi più attesi, Roman Reigns tornerà a parlare durante la serata, mentre saranno assegnati nuovi titoli femminili e si terrà un match a squadre con tornado tag. La WWE ha comunicato l’aggiunta di queste sfide e interventi, che arricchiranno la programmazione trasmessa in diretta.

La WWE ha annunciato diversi inserimenti per la card del prossimo episodio di Raw, in onda lunedì 18 maggio dal Greensboro Coliseum di Greensboro, in North Carolina. Il general manager Adam Pearce ha confermato gli aggiornamenti tramite il consueto video di preview pubblicato oggi dall’ex campione NWA. Your OFFICIAL #WWERaw Mini-Preview for tomorrow night in Greensboro, North Carolina!: 8e5p and LIVE around the world on @Netflix! pic.twitter.comIhtC5LohVT — Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) May 17, 2026 Roman Reigns risponderà all’aggressione subita da Jacob Fatu. Roman Reigns sarà presente dal vivo durante la puntata. Il suo obiettivo è affrontare quanto accaduto sette giorni fa, quando Jacob Fatu lo aveva attaccato nel corso di una cerimonia del riconoscimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns torna a parlare a Raw, titoli femminili in palio e tornado tag match nella card

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FULL MATCH: Roman Reigns vs. AJ Styles | WWE Title Match: WWE Payback 2016

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