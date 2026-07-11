Je’Von Evans ha spiegato che Shawn Michaels tende a puntare sulla velocità e sull’azione nei suoi incontri, mentre Triple H preferisce sviluppare storie più complesse e narrative. Evans ha anche detto che questa differenza si riflette nelle produzioni di NXT rispetto al roster principale, con NXT che spesso privilegia uno stile più narrativo e meno rapido. La distinzione tra i due stili riguarda quindi sia la modalità di costruzione degli incontri sia il modo di raccontare le storie all’interno dello show.

Je’Von Evans ha rivelato la principale differenza tra il modo in cui Triple H e Shawn Michaels costruiscono gli show, spiegando anche perché lo stile dei match di NXT e quello del roster principale siano spesso così diversi. Evans è uno dei talenti più amati della nuova generazione di Superstar WWE. Il 22enne ha trascorso due anni in NXT lavorando sotto la direzione creativa di Shawn Michaels, prima di approdare ufficialmente a RAW nell’episodio del 5 gennaio 2026. Je’Von Evans racconta il lato creativo della WWE. Durante una recente intervista con ROAR Around The Ring, Evans ha parlato delle differenze tra lavorare con Shawn Michaels e Triple H. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La differenza tra Shawn Michaels e Triple H secondo Je’Von Evans: “Con Shawn si corre, con Triple H si racconta”

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