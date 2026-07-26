Cultura e Turismo apertura straordinaria di grandi monumenti italiani Dal 1° agosto sperimentazione al via a Roma e a Milano

A partire dal primo agosto, grandi monumenti e musei italiani a Roma e Milano resteranno aperti fino a quattro ore in più rispetto agli orari abituali. L’iniziativa, promossa dal Ministero della cultura, dal Ministero del turismo e dal Comune di Milano, prevede una sperimentazione che coinvolgerà le principali strutture monumentali delle due città ogni giorno. La modifica degli orari entrerà in vigore senza limiti di tempo stabiliti e riguarda sia monumenti che musei di rilevanza nazionale.

Ministero della cultura, Ministero del turismo e Comune di Milano avviano da sabato 1° agosto l’iniziativa di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell’orario consueto. L’esperimento durerà per tutto il mese di agosto. L’iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali e a Milano su monumenti civici. Nello specifico, i monumenti che seguiranno l’estensione dell’orario di apertura saranno il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco. L’obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l’accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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