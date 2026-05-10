Turismo crocieristico a Salerno | oggi la Silver Shadow domani apertura straordinaria al Giardino della Minerva per la Norwegian epic
A Salerno oggi è arrivata la nave di lusso Silver Shadow di Silversea Cruises, che può accogliere circa 390 passeggeri. La nave è attraccata nel porto cittadino e ha attirato l’attenzione di molti passanti. Domani, invece, il Giardino della Minerva sarà aperto in modo straordinario per accogliere i visitatori della Norwegian Epic, altra nave da crociera di grandi dimensioni.
Tanta curiosità, oggi, a Salerno, dove è approdata la Silver Shadow, nave ultra-lusso della compagnia Silversea Cruises che ospita circa 382-392 passeggeri. Intanto, il Giardino della Minerva fa sapere che domani, 11 maggio, in concomitanza con l’arrivo della nave da crociera “Norwegian epic”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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