Turismo crocieristico a Salerno | oggi la Silver Shadow domani apertura straordinaria al Giardino della Minerva per la Norwegian epic

A Salerno oggi è arrivata la nave di lusso Silver Shadow di Silversea Cruises, che può accogliere circa 390 passeggeri. La nave è attraccata nel porto cittadino e ha attirato l’attenzione di molti passanti. Domani, invece, il Giardino della Minerva sarà aperto in modo straordinario per accogliere i visitatori della Norwegian Epic, altra nave da crociera di grandi dimensioni.

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