Aperture straordinarie dei grandi monumenti si parte con Roma e Milano Così luoghi e orari

Dal 1° agosto, grandi monumenti e musei italiani resteranno aperti fino a quattro ore oltre l’orario normale, con aperture straordinarie previste a Roma e Milano. La sperimentazione riguarda l’apertura prolungata di luoghi culturali di rilievo, che resteranno aperti ogni giorno. L’obiettivo è ampliare il tempo di visita e favorire l’afflusso di pubblico, senza modificare gli orari standard di apertura abituali. La misura si applica temporaneamente e riguarda le principali attrazioni turistiche.

Tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell’orario consueto. La sperimentazione parte dal 1° agosto tra Roma e Milano per iniziativa concertata tra il ministero della Cultura, quello del Turismo e il Comune di Milano con l’apertura quotidiana prolungata di tre grandi luoghi simbolo: Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco. L’esperimento durerà per tutto il mese di agosto e coinvolgerà i monumenti statali della Capitale e quelli civici del capoluogo lombardo. L’obiettivo è duplice: favorire i turisti e migliorare la gestione dei flussi, offrendo la possibilità di visitare questi luoghi in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli impegni lavorativi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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