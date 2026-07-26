Decine di manifestanti si sono radunati in piazza Santa Prisca a Roma e sono poi partiti verso l'ambasciata cubana per esprimere il loro sostegno. La protesta è avvenuta in occasione del 26 luglio, data che celebra l'anniversario della rivoluzione cubana. La manifestazione ha coinvolto persone che hanno voluto mostrare solidarietà con l'isola caraibica, portando il proprio saluto all'ambasciata.

Decine di manifestanti si sono radunati a Roma in piazza Santa Prisca per poi partire in direzione della vicina ambasciata cubana e portare il proprio saluto e sostegno alla causa dell’isola caraibica. La manifestazione cade infatti nell’anniversario del 26 luglio 1953, data dell’assalto alla Caserma Moncada di Santiago da parte di Fidel Castro, evento riconosciuto come fondamentale per la successiva rivoluzione che portò alla presa del potere contro Fulgencio Batista. All’esterno dell’ambasciata i manifestanti sono stati accolti da esponenti diplomatici cubani, tra cui l’ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar, che ha pronunciato un discorso di ringraziamento e di ricordo del Movimento 26 Julio e di Fidel Castro, di cui quest’anno cade il centenario della nascita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cuba, presidio all'Ambasciata di Roma per celebrare il 26 luglio

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