A Roma, centinaia di persone si sono radunate davanti all’ambasciata degli Stati Uniti per protestare contro un’eventuale aggressione militare. La manifestazione è stata organizzata per sostenere il popolo cubano e opporsi a possibili interventi armati annunciati come imminenti. La protesta si è concentrata sul rifiuto di un’azione militare da parte degli Stati Uniti contro Cuba, senza ulteriori dettagli sulle date o sui piani specifici.

Sono centinaia le persone che sono scese in piazza a Roma, a sostegno del popolo cubano e per dire ‘No all’aggressione militare USA’ che stando alle ultime indiscrezioni l’isola rischia di poter subire a breve. I manifestanti, appartenenti, tra gli altri, a Potere al Popolo, Cambiare Rotta, OSA e Rete dei Comunisti, ha marciato dalla piazza antistante la stazione Termini fino a via Bissolati, in prossimità dell’ambasciata americana in Italia. Striscioni, bandiere e slogan hanno accompagnato l’intera manifestazione, in cui i partecipanti hanno ribadito che ‘Cuba no esta sola’, denunciando l’inasprimento dell’embargo che, da inizio anno, ha visto aggiungersi, accanto a quello storico, anche quello energetico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, a Roma manifestazione sotto ambasciata Usa: “No all’aggressione militare”

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25 aprile, corteo a Roma fa tappa davanti allambasciata cubana

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Roma. Manifestazione nazionale per Cuba e contro l’aggressione USA #cuba #manifestazione #aggressione #usa #28maggio x.com

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