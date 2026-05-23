Migliaia di persone si sono radunate davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana per protestare contro la decisione di Washington di incriminare l’ex leader di Cuba, Raul Castro, ormai vicino ai 95 anni e non più al potere ufficialmente da otto anni. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di cittadini cubani che esprimono il loro dissenso. La protesta si svolge in un momento di tensione tra Cuba e gli Stati Uniti, con il coinvolgimento di questioni legali e politiche legate alla storia recente del paese.

Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all’Ambasciata Usa all’Avana per protestare contro la decisione di Washington di incriminare l’ex leader di Cuba Raul Castro, fratello di Fidel Castro, quasi 95enne e non più al potere (ufficialmente) da 8 anni. L’Agencia Cubana de Noticias ha postato su X foto della manifestazione, sottolineando che “di fronte alle ultime accuse del governo degli Stati Uniti contro il generale Raul Castro, il popolo si mobilita nella tribuna antimperialista. Patria, Rivoluzione e sovranità non si negoziano! Difendiamo i nostri leader e la dignità della nazione”. “Raúl è Raúl, è Cuba ed è l’eroismo, la dignità e il profondo amore per il popolo che si riconosce in lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cuba si ribella, in migliaia manifestano davanti all’Ambasciata Usa all’Avana

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