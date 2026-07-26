Per la prima volta in 28 anni, Raúl Castro non ha partecipato alle celebrazioni della Giornata della Ribellione Nazionale, che commemorano l'inizio della rivoluzione cubana. Le celebrazioni si sono svolte senza la sua presenza, mentre i festeggiamenti sono stati accompagnati da discorsi e cortei in diverse parti dell’isola. La giornata ha visto comunque numerosi cittadini radunarsi per onorare la ricorrenza storica.

Per la prima volta in 28 anni Raúl Castro non ha preso parte alle celebrazioni della Giornata della Ribellione Nazionale, ricorrenza che segna l’inizio della rivoluzione cubana. L’assenza del 95enne ex presidente e capo dell’Esercito Rivoluzionario ha alimentato le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Ad aprire la cerimonia, nella provincia di Pinar del Río, è stato il presidente Miguel Díaz-Canel, che ha rassicurato sulla situazione di Castro: “Mi ha chiamato nelle prime ore di oggi” e “ha inviato i suoi saluti alla popolazione di Pinar del Río e di tutta Cuba”. Nel suo intervento Díaz-Canel ha poi attaccato gli Stati Uniti, respingendo il rapporto del Dipartimento di Stato che accusa l’isola di gestire una rete di spionaggio e influenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, le celebrazioni per l'anniversario della rivoluzione: assente per la prima volta Raúl Castro

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