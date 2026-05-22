A l'Avana, centinaia di persone si sono radunate lungo il lungomare in una manifestazione a sostegno dell'ex presidente Raul Castro, che ha 94 anni. Le immagini mostrano gruppi di cittadini che si sono riuniti per esprimere il loro appoggio all'ex leader. La manifestazione si è svolta nel centro della capitale, con partecipanti che si sono mossi in modo ordinato, sventolando bandiere e mostrando cartelli. La presenza di persone di diverse età si è fatta notare tra le file dei manifestanti.

Centinaia di persone si sono radunate sul lungomare dell’ Avana, a Cuba, per una manifestazione a sostegno dell’ ex presidente 94enne Raul Castro. Il raduno si è tenuto alla Tribuna anti-imperialista, a pochi metri dall’Ambasciata degli Stati Uniti. Tra slogan rivoluzionari, canzoni e bandiere cubane, c’era anche il presidente Miguel Díaz-Canel, affiancato dai leader veterani della rivoluzione del 1959. La manifestazione è arrivata all’indomani dell’annuncio di incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti per due piccoli aerei abbattuti nel 1996 quando Castro era ministro della Difesa, operazione in cui morirono tre statunitensi e un cubano residente negli Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, centinaia di persone all'Avana a sostegno di Raul Castro: le immagini della manifestazione

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