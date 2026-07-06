Un rappresentante di famiglia legata all’ex leader cubano ha dichiarato di essere disponibile a negoziare con gli Stati Uniti, pur mantenendo ferme le posizioni sui principi della Rivoluzione del 1959. Ha affermato che, se nominato, sarebbe disposto a dialogare con qualsiasi governo statunitense scelto. La dichiarazione si inserisce in un contesto di apertura verso un possibile confronto tra Cuba e Washington, senza specificare condizioni o limiti temporali.

Il nipote dell’ex leader cubano Raul Castro apre a un possibile dialogo con Washington, pur escludendo qualsiasi compromesso sui valori della Rivoluzione del 1959 “Se vengo nominato, posso negoziare con chiunque venga scelto dal governo degli Stati Uniti. Data l’opportunità, vorrei farlo direttamente con Trump”, ha affermato.Le sue parole assumono particolare rilievonel contesto delle relazioni, da sempre complesse, tra Cuba e gli Stati Uniti. Pur mostrando disponibilità al dialogo, il nipote dell’ex leader cubanoha voluto prendere le distanze da qualsiasi ambizione personale in campo politico. “Non mi considero un politico. Non mi sono mai interessato alla politica”,ha spiegato, sottolineando tuttavia che accetterebbe un eventuale incarico se fosse richiesto dalla Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Cuba, nipote di Raúl Castro apre al dialogo con Trump: “Pronto a negoziare il futuro di Cuba”

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CUBA | Raúl Castro reaparece en público tras la imputación de EE UU

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